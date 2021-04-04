У Флориді ввели режим надзвичайного стану через загрозу розливу хімікатів

В окрузі Манат штату Флорида терміново запровадили режим надзвичайного стану. Причиною цього стала загроза прориву резервуара з хімікатами.

Мовиться про витік з резервуара з відходами на території колишнього фосфатного підприємства. Про це оперативно повідомив губернатор штату Рон Десантіс.

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Чому це небезпечно

Відомо, що на території колишнього фосфатного підприємства розташовані декілька резервуарів з небезпечними хімікатами.

Якщо в резервуарі утворюється велика дірка, то в затоку Тампа може вилитися приблизно 3,6 мільйона кубометрів токсичних відходів. Це може призвести до небезпечної для екології ситуації.

Через можливий прорив змішаної з хімікатами технічної води з південного резервуара на підприємстві в Пайні-Поінт я оголосив режим НС для округу Манат, щоб гарантувати залучення необхідних ресурсів для реагування і відновлення,

– написав Десантіс.

В окрузі вже почали евакуацію жителів і працівників підприємств, розташованих поруч з Пайні-Поінт. Загалом у цій зоні налічують майже 316 будинків.

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Зауважимо, що у 2016 році на заводі з виробництва фосфатних добрив у Флориді стався витік радіоактивної води. Тоді майже 1 мільярд літрів небезпечної речовини потрапив у джерело питної води. Утім, у компанії, що володіє заводом, стверджували, що жодної небезпеки аварія не становить.