Флот Росії у Чорному морі зараз веде розвідку й чинить психологічний тиск ракетними загрозами

18 квітня 2022 , 04:08
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Джерело:

Оперативне командування "Південь"

Після втрати свого флагмана "Москва" російський флот суттєво втратив у бойовій потужності. Втім, навіть потоплена "Москва" не змусила окупантів схаменутися та не шукати неприємностей.

Знищення "Москви" не ліквідувало загрозу нападу з Чорного моря. Росіяни готові продовжити завдавати ударів з акваторії.

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Дії росіян у Чорному морі

Як повідомили в ОК "Південь", ворожі кораблі ведуть розвідку у Чорному морі. Окрім того, загроза ракетних ударів створює психологічний і стратегічний тиск.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська