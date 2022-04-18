Флот Росії у Чорному морі зараз веде розвідку й чинить психологічний тиск ракетними загрозами
18 квітня 2022 , 04:08Читать новость на русском
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Після втрати свого флагмана "Москва" російський флот суттєво втратив у бойовій потужності. Втім, навіть потоплена "Москва" не змусила окупантів схаменутися та не шукати неприємностей.
Знищення "Москви" не ліквідувало загрозу нападу з Чорного моря. Росіяни готові продовжити завдавати ударів з акваторії.
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Дії росіян у Чорному морі
Як повідомили в ОК "Південь", ворожі кораблі ведуть розвідку у Чорному морі. Окрім того, загроза ракетних ударів створює психологічний і стратегічний тиск.