"Флот – стоп": "Мадяр" розповів про ефективне ураження ворожих цілей

Сили безпілотних систем вночі 18 липня уразили ще 13 суден "тіньового флоту" Росії. Загалом в межах операції "МоЛоЧКа" росіяни втратили вже понад 170 суден.

Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Які результати операції?

"Мадяр" заявив про нові результати операції "МоЛоЧКа", яка спрямована проти російського "тіньового флоту". Серед уражених суден 18 липня – вісім суховантажів, танкер, танкер-газовоз, буксир і два плавучі крани ворога.

Завдяки ударам українських безпілотників з 6 по 18 липня в межах операції ворожий флот втратив 172 судна. Із них 118 потрапили під приціл в Азовському морі, ще 54 – у Чорному.

Ціль незмінна: зупинка логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій,

– додав командувач СБС ЗСУ.