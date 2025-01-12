"Атеш" виявив секретну частину ядерного управління Росії: де розташований цей об'єкт

Партизани з "Атешу" виявили секретну частину ядерного управління Міністерства оборони Росії. Цей об'єкт розташований на Далекому Сході

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис руху "Атеш" у їхньому телеграм-каналі.

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Що виявили партизани про секретну частину ворога

За даними "Атеш", їхній агент провів розвідку на секретному об'єкті, розташованому в містечку Фокіно, Приморського краю Росії. Згідно з документами, до яких партизан отримав доступ, це військова частина 36199, яка входить до переліку засекречених.

Ця військова частина входить до 12 Головного Управління (ядерне забезпечення) міноборони Росії. Окупанти намагаються приховати діяльність цього об'єкта та поширюють легенду, що там військова частина, але за фактом це не так,

– наголосили в партизанському русі.

З документів відомо, що всі військовослужбовці цієї частини отримують надбавку за секретність – це вказує на те, що військова частина працює на користь Тихоокеанського флоту Росії.

Партизани виявили секретну частину ядерного управління ворога / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

"Місто Фокіно – закрите адміністративно-територіальне утворення, що підтверджує високий ступінь таємності та важливість об'єкта. Ймовірно, що в цій військовій частині можуть бути балістичні ракети, склад або розподільчий пункт, що забезпечує арсенал для Тихоокеанського флоту та його стратегічних підрозділів", – зазначили в "Атеші".

Партизани також запевнили, що продовжують розвідку стратегічного об'єкта, а всю отриману інформацію передають Силам оборони України.