Ситуація на Сході стабілізувалася, фокус війни змістився на Південь, – Пентагон

Останніми днями ситуація на Сході України дещо стабілізувалася. Це пов'язано з тим, що росія почала переміщати свої війська на запорізький та херсонський напрямок.

Про це заявив заступник міністра оборони США Колін Каль. За його словами, основний фокус війни змістився на Південь України.

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Він наголосив, що війна росії проти України є найінтенсивнішим конфліктом у Європі з часів Другої світової війни. Каль зазначив, що обидві сторони зазнають втрат.

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Від початку повномасштабного вторгнення наші військові ліквідували вже 43 640 окупантів . Крім того, ворог зазнає серйозних втрат і в техніці.

У понеділок, 8 серпня, у Вашингтоні оголосили про новий пакет допомоги Україні, який має у собі протирадіолокаційні ракети. Міністерство оборони США підтвердило передачу Україні партії протирадіолокаційних ракет. Мовиться про ракети AGM-88 (HARM).

Заступник міністра Колін Каль заявив, що Сполучені Штати відправили Україні ракети для літаків, щоб знищувати російські системи озброєння. Водночас Каль не назвав точну кількість цих ракет і дату, коли їх було відправлено.

Яка зараз ситуація на Півдні України

Як розповіли у Генеральному штабі ЗСУ, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів:

Володимирівка,

Павлівка,

Оріхів,

Шевченко,

Гуляйпільське,

Новоданилівка,

Степногірськ,

Ольгівське,

Кам'янське,

Новосілка.

Авіаудари зафіксовано біля Великої Новосілки, Щербаків та Новосілка. Тим часом наші захисники знешкодили розвідувальні групи в районах Великої Новосілки та Времівки.

На Південнобузькому напрямку противник вів оборонну операцію. Активно застосовував армійську авіацію. З метою сковування наших військ здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Прибузьке, Посад-Покровське, Лупареве, Українка, Луч, Мирне, Благодатне, Новоросійське, Широке, Партизанське, Плотницьке, Білогірка, Осокорівка та Князівка. Завдав авіаударів біля Білої Криниці, Андріївки, Осокорівки та Ольгиного.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

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