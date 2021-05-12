Фонд держмайна просить суд повернути "трубу Медведчука" у власність України

Фонд держмайна просить визнати державною власністю частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". Для цього структура вже звернулося до суду.

З відповідним проханням до суду Фонд звернувся на підставі матеріалів НАБУ. Мовиться про розслідування кримінального провадження за фактом завідомо недостовірного висновку експерта.

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У позовній заяві Фонд держмайна просить суд скасувати державну реєстрацію права власності ТОВ "Прикарпатхахідтранс" та Пд-Західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів на нерухоме майно.

Фонд держмайна співпрацює з правоохоронними органами та займає проактивну і послідовну позицію для захисту державних інтересів,

– мовиться у повідомленні.

Про яке неправдиве рішення мовиться

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила розслідування дій експертки, через яку, суд не визнав права держави на частину нафтопроводу "Самара – Західний напрямок" у 2017 році.

Крім того, ухвалою слідчого судді Антикорупційного суду від 23 лютого 2021 року накладений арешт на майно технологічного комплексу.

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