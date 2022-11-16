Фонд гарантування продав право судитися за будівлю банку "Аркада"

У кредиторів банку "Аркада", який було визнано неплатоспроможним у серпні 2020 року, з'явився шанс на повернення своїх коштів. Переможець аукціону з продажу майнових прав на будівлю головного офісу, що розташований у Києві на вулиці Ольгинській, уже перерахував банку 351 мільйон гривень.

Цих коштів вистачить, аби у повній мірі розрахуватися із кредиторами банку – фізичними та юридичними особами, які мали рахунки в фінустанові, розповіла у колонці для "Економічної правди" Ольга Білай, заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів.

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"10 жовтня на аукціон, анонсований ще у вересні, в системі Prozorro.Продажі у 26-й раз було виставлено майнові права на будівлю головного офісу банку "Аркада" та майнові права на земельну ділянку під ним. В голландському аукціоні змагалися три учасники, ставки яких збільшили ціну реалізації з 301 мільйон (перша ставка) до 351 мільйона гривень (переможна ставка). Покупець розрахувався з банком, і після закриття угоди цих коштів буде достатньо для задоволення вимог кредиторів банку "Аркада", – повідомила Ольга Білай.

Вона також нагадала, що будівля головного офісу банку у Києві та земельна ділянка під нею була основним активом банку. І саме їх втрата – схемне виведення через підконтрольну акціонеру банку компанію у серпні 2020 року – і призвела до неплатоспроможності банку.

За словами Білай, щойно Фонд гарантування вкладів отримав контроль над банком, було розпочато судові процеси з метою повернення активу на баланс "Аркади". Попри це, досі у судовому порядку не вдалося поновити право власності на актив за банком.

Тому лотом на аукціоні були не об'єкти нерухомості – будівля та земельна ділянка, а майнові права на них. Простими словами на аукціон в систему Prozorro.Продажі було виставлено право переможця торгів продовжувати домагатися відновлення права власності на ці активи в судах,

– повідомила Білай.

Як відомо, аукціон 10 жовтня став 26-ою спробою Фонду гарантування вкладів реалізувати ці активи банку, що врешті завершилася успішно.