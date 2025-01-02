Як можна задонатити особисто в руки Притулі

У розпорядку дня Сергія Притули є один із пунктів "прийняти донати, які хтось приніс у Фонд". Чимало людей хочуть передати кошти особисто йому в руки й такі запити волонтер намагається задовольняти.

Волонтер, засновник благодійного фонду Сергій Притула розповів 24 Каналу, що передача коштів особисто йому відбувається у кількох випадках. Загалом було чимало щемливих історій з донатами, які назавжди запам'яталися.

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Як передати кошти Притулі

Є декілька варіантів, як це можна зробити. Наприклад, школа з Києва, з області, чи з будь-якого іншого міста провела шкільний ярмарок, назбирала якусь суму грошей. Далі вона зв'язується з Фондом, якщо діти хочуть прийти особисто та віддати гроші.

Зв'язуються з нашою командою комунікаційників або моєю прессекретаркою Марією та домовляються про день і час, коли я є на місці в Києві, і точно є на Фонді. Тоді приходять діти, чи дорослі, чи мами з дітьми. Є купа різних таких щемливих моментів,

– розповів Сергій Притула.

До слова, волонтер також розповів, як реагує на своє ім'я у виборчих списках. За його словами, у часі війни вибори та навіть розмови про них є неприйнятними. Люди мають фокусуватися на допомозі армії, а не на політичних рейтингах.