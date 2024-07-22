Перевалили за 7 мільярдів, – Притула розповів про результати роботи фонду за 4 роки

Благодійний фонд Сергія Притули за 4 роки роботи допоміг великій кількості військових підрозділів. Лише за 2023 рік 529 військових частин хоча б разово отримували допомогу.

Про це 24 Каналу розповів волонтер, засновник благодійного фонду Сергій Притула, додавши, що як правило, мовиться про багаторазову історію звернень. А перерахувати всі бригади за 4 роки діяльності – дуже складно.

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Головні здобутки фонду

"Попри величезні атаки інформаційного характеру на фонд та на мене особисто, ми достатньо добре тримаємо планку. За перше півріччя акумулювали понад мільярд гривень донатів від людей та бізнесів. А ще навесні перевалили за 7 мільярдів загальних зборів, починаючи від лютого 2022 року", – розповів Сергій Притула.

Він додав, що з погляду менеджменту управління всередині колективу, а також тими коштами, які довіряють донори, зараз фонд працює найефективніше за всю свою історію.

Вдалося відточити навички, якими, крім нас, більше ніхто не володіє. Наприклад, постачання бронетехніки з Великої Британії, зокрема броньованої та гусеничної бронетехніки ми завезли вже 164 одиниці,

– додав Притула.

Створено надзвичайно потужний відділ тактичної медицини, який стоїть за проведенням перших всеукраїнських форумів з тактичної медицини. Компетенція людей є надзвичайно високою.

До того ж існує професійний технічний відділ. Ці спеціалісти знаходять потрібні технічні рішення для операторів дронів та для самих безпілотників.

Над чим зараз працює фонд

Зараз фонд перебуває на активному етапі акумулювання коштів на два великі напрями. Перше – це загін роботів: автоматизовані турелі під крупнокаліберні кулемети, безпілотні платформи, якими можна доправляти боєкомплект на "нуль", або використовувати їх для евакуації.

Частинку цих роботів ми закупили й передали в 53 бригаду. Але до кінця серпня стоїть завдання закрити збір на 50 мільйонів гривень. Мовиться про десятки автоматизованих турелей та безпілотних платформ,

– пояснив волонтер.

А другий напрям – це класика роботи фонду, а саме FPV-дрони. Збір на ці потреби не припиняється ніколи. Є запит від військових на всю номенклатуру, тому фонд намагається задовольнити ці потреби.

Кожен може долучитися та допомогти нашим військовим. Підтримати збір на 2500 денних та 2500 нічних FPV-дронів можна за цим посиланням . А збір на військовий транспорт – БФСП –

"Ми щиро дякуємо всім, хто підтримує наш фонд в день народження не тільки добрим словом, але й донатом на ті рахунки, які можна знайти на наших сторінках та на моїй особистій", – підсумував Сергій Притула.