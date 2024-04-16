У Копенгагені горить найстаріша біржа у світі: історична будівля повністю огорнута димом

У Копенгагені зранку 16 квітня спалахнула Стара фондова біржа. Вона є найстарішою у світі, а історичній будівлі – понад 400 років.

Пожежа почалася близько о 08:30 за місцевим часом (о 09:30 за київським часом). Нині рятувальники намагаються приборкати вогонь, а також рятують цінне майно та картини з будівлі біржі.

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Масштабна пожежа на біржі в центрі Копенгагена

У столиці Данії Копенгагені зранку 16 квітня спалахнула масштабна пожежа в історичній будівлі Старої фондової біржі. Вогонь швидко почав поширюватися, тому будівлю евакуювали, а територію поруч – оточили. Також правоохоронці перекрили міст Кніпельсбро в обидва боки.

У Копенгагені горить біржа: дивіться відео

Відомо, що 400-річна будівля була на реставрації. Влада планувала відновити оригінальний фасад будівлі.

Під час пожежі з будівлі біржі впав величезний шпиль, який зачепив вуличне освітлення та зламав кілька ліхтарів. Також відомо, що унаслідок пожежі обвалилася частина даху.

Частина будівлі обвалилася під час пожежі: дивіться відео

. Копенгагенська фондова біржа – одна з найстаріших будівель Данії. Її збудували у 1625 році. Також ця біржа вважається однією з найстаріших у світі. Нині в будівлі біржі розміщувався офіс Данської торгової палати.

Вогонь охопив майже всю будівлю, яка наразі повністю огорнута димом. Місцеві жителі неабияк нажахані й говорять, що ніколи не бачили настільки масштабної пожежі.

Пожежа у Копенгагені / Фото з мережі

Наразі рятувальники не лише приборкують вогонь, а й рятують речі з біржі. Так, з будівлі виносять безцінні картини різних розмірів. За згодою рятувальників, всі охочі також долучаються до порятунку речей з охопленою вогнем будівлі.

Масштабна пожежа на найстарішій біржі: дивіться відео

У Пенсильванії була пожежа на боєприпасному заводі

У штаті Пенсильванія на північному сході США сталася масштабна пожежа на заводі з виробництва боєприпасів. Згідно з відкритими даними, станом на лютий 2023 року на цьому підприємстві виготовляли зброю для Сил оборони України.

Загоряння сталося в будівлі термічної обробки на Скрентонському армійському боєприпасному заводі. Наразі пожежу ліквідували, про постраждалих чи загиблих не повідомляли. Що стало причиною пожежі – наразі невідомо.