На фоні палає танк окупантів: американські добровольці зняли потішне відео у звільненому селі

25 березня 2022 , 08:36
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Джерело:

Сухопутні війська ЗСУ

Американські добровольці з іноземного легіону зняли позитивне відео у звільненому від окупантів селі. Чоловіки щиро посміхалися, поки на фоні палав танк росіян.

Відео оприлюднили 25 березня в телеграмі Сухопутних військ ЗСУ. Проте там не вказали, де саме зробили цей запис. 

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Попросили розповісти, що відбувається 

На кадрах видно вщент розтрощену техніку окупантів. Зі знесеної башти, а також корпусу танка йшов густий білий дим. Чоловіка попросили розповісти, що це таке. 

Позаду мене російський танк. Ласкаво просимо до Америки,
– пожартував службовець.     

Також поряд було кілька бійців у різній формі. Тому, ймовірно, вони теж добровольці інших країн, які приїхали допомагати нам виборювати свободу.

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Автор: Олександр Марчак