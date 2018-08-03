Фонсека висловився лайкою в сторону Хацкевича

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич розповів про своє спілкування з Паулу Фонсекою.

Олександр Хацкевич в ефірі передачі "Профутбол" поділився нюансами свого спілкування з Паулу Фонсека, пише SportArena.

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За словами Хацкевича, Фонсека дозволив собі неприємні висловлювання на його адресу.

Містер Фонсека каже, що ми їх не вітаємо і не дякуємо за гру. Я залишився, потиснув йому руку, але почув про себе дуже багато нового. Там було і російське слово, і англійське, і іспанське, і португальське. Ці слова я знаю, – прокоментував головний тренер "Динамо".

Нагадаємо, "Динамо" мінімально обіграло "Шахтар" у матчі 3 туру УПЛ.

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