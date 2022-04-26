З фонтанами, амфітеатром та колонами: який вигляд може мати драмтеатр Маріуполя після відбудови

Маріупольська міська рада показала, який може мати вигляд місцевий драмтеатр після відбудови. На фасаді будівлі пропонують зробити надпис "діти" різними мовами світу.

Таку ідею оновленого драмтеатру оприлюднив дизайнер Іван Огієнко. У такий спосіб чоловік хоче привернути світової спільноти до воєнних злочинів, які вчинили окупанти в Маріуполі.

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Як може виглядати драмтеатр після відбудови

На даху будівлі дизайнер пропонує розмістити терасу з амфітеатром та фонтанами.

Як можна оновити драмтеатр / Фото Іван Огієнко

Аби врятувати людей! І все точно буде. Маріуполю жити! – наголосили в Маріупольській міській раді.

Нагадаємо, 16 березня ворожа авіація знищила драмтеатр Маріуполя, де ховалися сотні мирних мешканців. Щонайменше 300 людей загинуло. Росіяни намагаються приховати свої воєнні злочини, тому нещодавно "зачищали" територію, де був театр.

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