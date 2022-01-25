ФОПи намагаються штурмувати Раду: їх відтісняють правоохоронці

У Києві тривають протести ФОПів. Мітингувальники намагаються штурмувати будівлю Верховної Ради.

Мітингувальники пригрозили, якщо нардепи протягом 15 хвилин не вийдуть до них, то вони штурмом братимуть будівлю Верховної Ради, де закінчилося пленарне засідання.

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Учасники протесту пробували штурмувати парламент, однак їх відтісняють правоохоронці, які оточили будівлю Верховної Ради.

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