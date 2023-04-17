Формуються, в основному, злочинцями: Росія вже застосовує в Україні нові "штурмові підрозділи Z"

Постійні війська Росії значно знизили свою активність. Відтак, військове командування країни-агресорки вже залучає так звані "штурмові підрозділи Z" на окупованих територіях.

Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. За його словами, Кремль "старанно працює над збільшенням цих штурмових підрозділів.

Дивіться також Діє в інтересах Путіна: заклик Пригожина закінчити війну дає чіткий посил

Конфлікт Шойгу і Пригожина тепер має пояснення

Дмитрашківський стверджує, що активність та потенціал росіян в атаках значно зменшились. Однак так звані "штурмові підрозділи Z", які укомплектовані людьми з кримінальним минулим, нібито мають покращити ситуацію російського війська.

Тепер і зрозумілий конфлікт між Пригожиним і Шойгу, тому що останній фактично відняв можливість поповнювати ряди "вагнерівців" в'язнями. Натомість тепер Збройні сили Росії формуються цими людьми з кримінальним минулим,

– зауважив речник.