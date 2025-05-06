"300 човнів": у ЗСУ сказали, чи готує Росія масштабну десантну операцію з форсуванням Дніпра

Напереді ЗМІ писали, що російські загарбники готуються до масштабної десантної операції на Херсонщині з залученням 300 човнів. У Силах оборони прокоментували цю інформацію.

Так, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі Укрінформу розповів, чи справді зараз ворог готує масштабну операцію з форсуванням Дніпра, повідомляє 24 Канал.

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Про 300 човнів не йдеться

Речник наголосив, Сили оборони щодня повідомляють у зведеннях, що ситуація в Херсоні й прилеглих до Дніпра прибережних районах доволі складна.

Ворог за останній час посилив і збільшив кількість обстрілів, збільшив кількість ударів дронами-камікадзе і майже щодня здійснює форсувальні дії малими групами піхоти. Ми ці дії називаємо більше розвідувально-пошукові дії, тому що вони тривають якраз за контроль над острівною зоною Дніпра – у гирлі річки,

– зазначив Волошин.

Агресор намагається форсувати всі ці водні дніпровські протоки, захопити невеликий плацдарм в острівній зоні й уже з нього далі планує здійснювати форсування Дніпра та висадку на правий берег.

Речник наголосив, що наразі ці всі спроби окупантів невдалі. Сили оборони знищують ворожі групи й жодної вдалої висадки росіян не було.

Щодо інформації про те, чи є там, чи немає тих 300 човнів. Ви розумієте, що при сучасних засобах розвідки приховати таку кількість плавзасобів доволі складно і практично неможливо. Крім того, треба приховати таку кількість особового складу для форсування – на кожен човен сідає 3 – 5, до 10 осіб. Скільки це має бути людей? Сховати їх непомітно для розвідки – фактично це неможливо,

– підкреслив Волошин.

Окрім того, пояснив, що для такої масштабної операції необхідні засоби для прикриття і супроводження. Має бути й артилерія, і безпілотні літальні апарати, які також не можна приховати.

Найголовніший аргумент, за словами речника, чому наразі інформація про масштабну десантну операцію з форсування річки Дніпро росіянами доволі сумнівна, – ворог сьогодні зосередив свої основні зусилля на інших напрямках, – на Покровському, Новопавлівському.

Представник Сил оборони Півдня пояснив, що така масштабна операція з форсування Дніпра пов'язана з величезними втратами. Адже і правий берег високий, і треба подолати декілька проток.

Речник також наголосив, що українські військові "не сидять самогубцями", не сидять склавши руки, чекаючи наступ. Сили оборони збудували систему вибухових загороджень і інженерних невибухових загороджень. Там є вогневі засоби, артилерія й інші засоби.

Волошин наголосив, що наші захисники знають, де перебуває кожен ворожий човен, а також що окупанти зосереджують певну кількість сил і засобів для інтенсифікації й активізації цих дій.

У нас зазвичай відбувається до 5 штурмових форсувальних дій ворога на день, 3 – 4 групи виходить максимум, а зазвичай 1 – 2, то ми розуміємо, що вони зараз будуть більше цих груп кидати, бо вони хочуть невеличкий плацдарм десь ближче захопити на островах. Ми бачимо, що вони збирають зараз, готують цих бойовиків для того, щоб проводити такі дії. Але не йдеться про 300 човнів,

– підкреслив речник.

Також розповів, що на лівому березі Херсонщини у росіян розташовані підрозділи "Южного воєнного округа", морської піхоти – 810 бригада, яка брала участь у Курських подіях, а зараз певну її кількість повернули.

Російські загарбники перекинули на лівий берег наприкінці минулого літа два дивізіони катерів так званої Дніпровської флотилії з Севастополя. Один з них здійснює оборону на Тендрівській Косі та Кінбурнській Косі. Ще частина зайнята в декількох навчальних центрах. Адже агресор не просто набирає людей і наказує їм форсувати Дніпро у складі малих груп, він їх готує на полігонах.

Однак, наголосив Волошин, українські засоби розвідки працюють і Сили оборони бачать, як і де саме це відбувається.