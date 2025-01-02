"Дуже важливий крок для росіян": у НГУ розповіли про загрозу форсування річки Оскіл

Росіяни не полишають спроб захопити Куп'янськ та постійно форсують річку Оскіл. Українські військові зауважують, що це дуже важливий крок для ворога.

Про загрозу форсування річки Оскіл на Харківщині розповів офіцер бригади "Рубіж" Нацгвардії України Володимир Черняк в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Росіяни не полишать спроб форсувати Оскіл

Володимир Черняк розповів, що наразі лише гумові човни є основною тактикою ворога при форсуванні річки Оскіл.

"Вона є доволі адекватною з його боку, бо можливість кинути понтонну переправу в нього немає, а чекати поки річка повністю замерзне та вдарять морози -40 і там буде пів метра льоду – практично неможливо. Зима є доволі теплою", – зауважив він.

Але при цьому своїх спроб росіяни покидати не будуть, бо, як зауважив Черняк, форсування річки Оскіл є дуже важливим кроком для них.

Ми бачимо ті зусилля, які вони докладають, щоб хоча б невеликими штурмовими групами на човнах переплисти на інший берег. Такі спроби, очевидно, не будуть закінчуватися, але це залежить лише від обороноздатності України,

– наголосив військовий.

Йдеться про готовність України реагувати на всі дії ворога на цьому відрізку фронту, а, за його словами, ЗСУ пильно та цілодобово стежать за ситуацією, щоб росіяни не мали жодних шансів.