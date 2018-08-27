Fortnite для Android: розробники Google виявили серйозну небезпеку

На початку серпня популярний шутер Fortnite все ж добрався до Android-пристроїв, проте компанія Epic Games вирішила не ділитися прибутком із Google, а тому випустила гру в обхід Google Play. Для доступу до неї користувачі повинні були завантажити спеціальний додаток-інсталятор, яке, як з'ясувалося, включало критичну уразливість.

Про це повідомляє Neowin.

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Для обходу Google Play авторам Fortnite довелося створити власний додаток-завантажувач, який виконує скачування і установку гри. Подібне рішення відразу ж викликало у користувачів побоювання, але в Epic Games запевнили в надійності такого підходу.

Втім, розробник Google зауважив, що будь-який додаток з дозволом WRITE_EXTERNAL_STORAGE здатний підмінити APK відразу після завершення завантаження і перевірки відбитка пальця, що нескладно реалізувати за допомогою FileObserver. Отже, інсталятор Fortnite продовжить установку підробленого APK-файлу замість гри.

На пристроях Samsung Fortnite Installer автоматично встановлює APK через власні API магазину Galaxy Apps. Ці API перевіряють, що встановлений APK має ім'я пакета com.epicgames.fortnite. Отже, таким чином може бути встановлений і підроблений APK з відповідною назвою,

– розповів розробник Google.

Крім того, якщо в підробленому APK-файлі вказано значення targetSdkVersion 22 або нижче, то йому автоматично будуть надані всі запити дозволу під час установки, як якщо б це була гра Fortnite. А значить зловмисники могли отримати доступ як мінімум до всіх даних на пристрої.

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На щастя, вразливість була присутня тільки в першій версії Fortnite Installer, після чого Epic Games за допомогою Google швидко випустила оновлення, виправивши недолік. Якщо ж у вас встановлена найперша версія Fortnite Installer, то варто її видалити або екстрено оновити.

Трейлер гри Fortnite на Android – дивіться відео

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