Фортуна повернула нам борг, – Зеленський привітав українців з виходом збірної в 1/8 Євро-2020

Президент Володимир Зеленський привітав українську збірну з виходом у плей-офф Євро-2020. Політик впевнений, що в 1/8 хлопці покажуть свій справжній, крутий футбол.
Зеленський наголосив, що Україна проходить далі не без частки везіння, але точно – заслужено. Він згадав незарахований гол у ворота Австрії на Євро-2012.
Важливо Збірна України вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020
Здається, футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази, коли вона була до нас несправедливою,
– зазначив президент.
Політик додав, що у наших футболістів з’явився шанс довести, що весь цей час ми просто розминались.
"Віримо у вас! Віримо в команду! Віримо в Україну!" – підсумував президент.
Вихід України у плей-офф: що відомо
- Збірна України з футболу вийшла в 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Це сталось вперше в історії.
- Футболісти вийшли у плей-офф як одна з кращих команд, що посіла 3 місце.
- Україна могла гарантовано потрапити в 1/8 фіналу, якби 21 червня мінімально не поступилась Австрії.
- Українська збірна далі, ймовірно, гратиме з переможцем групи E.