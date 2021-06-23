Фортуна повернула нам борг, – Зеленський привітав українців з виходом збірної в 1/8 Євро-2020

Президент Володимир Зеленський привітав українську збірну з виходом у плей-офф Євро-2020. Політик впевнений, що в 1/8 хлопці покажуть свій справжній, крутий футбол.

Зеленський наголосив, що Україна проходить далі не без частки везіння, але точно – заслужено. Він згадав незарахований гол у ворота Австрії на Євро-2012.

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Здається, футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази, коли вона була до нас несправедливою,

– зазначив президент.

Політик додав, що у наших футболістів з’явився шанс довести, що весь цей час ми просто розминались.

"Віримо у вас! Віримо в команду! Віримо в Україну!" – підсумував президент.

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