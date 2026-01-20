Політтехнолог припустив, чому зустрічі Зеленського та Трампа в Давосі може не бути

Західні ЗМІ припускають, що зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі може не відбутися. Адже, ймовірно, там більше говоритимуть не про Україну.

Можливо, президент США не бачить сенсу зустрічі з українським лідером. Політтехнолог Тарас Загородній озвучив 24 Каналу думку, що Трамп не вийде з цієї історії переможцем.

Читайте також Найголовніше та найважче завдання Трампа: чи допоможе форум у Давосі встановити мир

"Трамп не бачить сенсу зустрічатися, тому що він не буде переможцем. Уся ця історія, яку вигадали Дмитрієв з Віткоффом, була одразу мертвою. Путін не збирався ні на що йти", – сказав він.

Яка тактика Трампа?

Тарас Загородній зазначив, що перемовна тактика Трампа полягає у тому, що він створює ситуацію невизначеності. Тоді невідомо, що насправді буде відбуватися. Також він дотримується правила не показувати іншій стороні, що йому переговори потрібні більше. Тому він робить різні суперечливі заяви.

Немає зустрічі, але що нам потрібно? Гроші від ЄС? Якісь вони назбирали. Закупівля зброї є, американці продають. Продовжуються удари по Росії. До речі, у Підмосков'ї починає щось траплятися з освітленням,

– підкреслив політтехнолог.

Форум у Давосі: останні новини