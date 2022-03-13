Фосфорні бомби по Попасній і розстріл волонтера у візку, – Гайдай про цинізм окупантів
Джерело:телеканал "Рада"
Ворог не дає спокою Луганщині: під постійним обстрілом перебувають населені пункти. Так на Попасну окупанти кинули фосфорні бомби.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що ситуація в області – дуже складна.
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Єдина гарна новина – вдалось домовитись про режим тиші
Практично всі населені пункти перебувають під обстрілами. Єдина гарна новина, зауважив Гайдай, – те, що вдалось домовитись з російською стороною про режим тиші.
І саме зараз проводиться евакуація. Людей вивозять з різних міст,
– сказав Гайдай.
В області вдалось розвантажити 7 вагонів гуманітарної допомоги. Мовиться про їжу, ліки засоби гігієни, одяг. Додатково прямують ще 11 вагонів. Найбільші проблеми – з водопостачанням, теплом, електрикою, адже мережі пошкоджуються через обстріли.
Ворог навмисне гатить по інфраструктурі
Гайдай зауважив, що ворог навмисне гатить по інфраструктурі. При цьому українські захисники тримають лінію оборони і дають відсіч.
Але цинізм ворога… Я лише один такий приклад наведу: на Попасну скинули фосфорну бомбу,
– розповів голова ОВА.
Також загарбники зайшли у будинок волонтера – людини з інвалідністю. Його просто розстріляли в інвалідному візку за проукраїнську позицію.
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