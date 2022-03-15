Фото дня: чоловік після обстрілу намагається втішити свого наляканого собаку
15 березня 2022 , 14:14Читать новость на русском
Джерело:Світлана Медведєва
У Ірпені на фото потрапила щемлива подія - чоловік намагається вмовити паралізованого страхом від обстрілів собаку йти далі. Чоловік не кидає свого улюбленця, а намагається втішити тварину та закликати рятуватися та йти далі.
На світлині чоловік на ім'я Андрій Кулик намагається втішити свого собаку, який злякався пострілів та вибухів.
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Нажаханий песик відмовлявся іти, а хазяїн терпляче намагався заспокоїти улюбленця. Ця сцена потрапила в об'єктив Маркуса Яма.
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