Фото дня: чоловік після обстрілу намагається втішити свого наляканого собаку

15 березня 2022 , 14:14
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Джерело:

Світлана Медведєва

У Ірпені на фото потрапила щемлива подія - чоловік намагається вмовити паралізованого страхом від обстрілів собаку йти далі. Чоловік не кидає свого улюбленця, а намагається втішити тварину та закликати рятуватися та йти далі.

На світлині чоловік на ім'я Андрій Кулик намагається втішити свого собаку, який злякався пострілів та вибухів. 

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Нажаханий песик відмовлявся іти, а хазяїн терпляче намагався заспокоїти улюбленця. Ця сцена потрапила в об'єктив Маркуса Яма. 

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Автор: Ярослава Прадід