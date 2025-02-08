Cили оборони показали IRIS-T SLS: журналісти помітили цікаву деталь

Українські військові вперше офіційно продемонстрували німецький зенітний ракетний комплекс IRIS-T SLS. Він був переданий Україні ще у 2022 році.

Комплекс уперше показали з моменту отримання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Яку деталь помітили в українському комплексі IRIS-T SLS

Повітряне командування "Захід" 8 лютого опублікувало розповідь про один із бойових епізодів, коли екіпаж цього комплексу успішно знищив російську крилату ракету Х-101.

Ця подія стала першою офіційною демонстрацією ближньої версії комплексу IRIS-T. Найбільш цікавим у зображеннях, опублікованих ПК "Захід", є те, що пускова установка під чотири ракети змонтована на колісному шасі вантажівки Iveco Eurocargo (4×4).

Раніше, у 2018 році, німецький виробник Diehl Defence презентував версію IRIS-T SLS на базі гусеничного Bv 410 з інтегрованим радаром Saab Giraffe 1X. У 2019 році шведська армія представила власну версію комплексу під назвою Luftvärnsrobotsystem 98 (lvrbs 98), також на базі Bv 410 (у версії Eldenhet 98), але без вбудованої радіолокаційної станції.

Відповідно до даних німецького уряду, станом на сьогодні Силам оборони України поставлено вже п’ять систем IRIS-T SLS по дві пускові у кожній (всього 10 пускових) і заплановано постачання ще щонайменше семи одиниць (14 пускових).