Фото й куля справжні: з'явилися нові деталі про книгу, яка "врятувала бійців" в ООС

Низка українських ЗМІ нещодавно поширила інформацію про те, що в зоні ООС книга врятувала бійця від кулі. Військові пояснили ситуацію та розповіли деталі.

У момент пострілу книгу ніхто не читав

Інцидент трапився неподалік Верхньоторецького. Про це розповів пресофіцер окремого батальйону морської піхоти Олексій Годзенко.

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За його словами, у будинок, в якому живуть бійці, летіли кулі під час одного із боєзіткнень.

Реально ця куля зупинилася в цій книжці. Звісно, в цей момент її ніхто не читав, а книжка як і воїни, перебувала в хаті,

– пояснив Годзенко.

Тобто найімовірніше, що книга "Старша Едда" просто лежала, коли у неї потрапила куля. Чи врятувала вона комусь життя, чи ні – достеменно невідомо.

До речі, Годзенко додав, що тримав книгу у руках після того, як в неї влучила куля проросійських бойовиків.

Книгу переклав Кривоніс

З'ясувалося, що саме Віталій Кривоніс, який першим опублікував інформацію про книгу, й переклав її на українську мову. Фотографії знищеної кулею "Старшої Едди" йому надіслав один з підписників, водночас інформації щодо інциденту надав дуже мало.

Називати ім'я підписника Кривоніс відмовився, бо "не має права".

Я так і не зрозумів, чи була реальна загроза життю, це вже журналісти роздули. Наразі контакт із читачем з певних причин обмежений,

– наголосив перекладач.

Що цьому передувало

Перекладач з ісландської мови Віталій Кривоніс опублікував на своїй сторінці у фейсбуці фото збірника скандинавської міфології "Старша Едда", видавництва Жупанського. Він розповів, що книга зупинила снайперську кулю й "більше ніхто не постраждав".

Деякі ЗМІ додали, що цей збірник врятував життя військовому, ім'я якого наразі не повідомляють. Згодом на ситуацію відреагували й у видавництві. Там наголосили, що навіть, якби вони б не продали жодного екземпляра "Старшої Едди", "все одно це коштувало б того, щоб її видати".

Фрагмент публікації "По той бік новин" у фейсбуці:

UPD: Як нам повідомив пресофіцер окремого батальйону морської піхоти Олексій Годзенко, це фото зроблене в районі Верхньоторецького.

"Тримав цю книжку в руках. В хату де живуть бійці летіли кулі під час одного із боєзіткнень. Реально ця куля зупинилася в цій книжці. Звісно, в цей момент її ніхто не читав, а книжка як і воїни, знаходились в хаті".

"Збірник скандинавської міфології видавництва Жупанського врятував життя одному з українських військових, зупинивши ворожу кулю", – розповів на своїй сторінці у фейсбуці перекладач Віталій Кривоніс", – пишуть журналісти.

У підписі до фото додають: "Ім'я бійця, який уникнув поранення завдяки книзі, не уточнюється".

Жодних доказів, що це сталося насправді немає.

Розказуємо все, що ми про це дізналися:

Віталій Кривоніс дійсно перекладач з ісландської мови. І книжку, яку можна побачити на фото – переклав саме він.

Віталій веде свій тематичний телеграм-канал Ravensfjord про скандинавтику. Один із його підписників прислав йому ці світлини. При цьому надав мінімум інформації. Власне все, що Віталію про це відомо – він і написав у своєму дописі, який опублікував з дозволу читача. Все решта, що про це пишуть у ЗМІ – припущення або навіть вигадки.

Назвати ім’я людини, яка надіслала йому фото, Віталій відмовляється, оскільки "не має права".

"Я так і не зрозумів, чи була реальна загроза життю, це вже журналісти роздули. Наразі контакт із читачем з певних причин обмежений", – розповів нам Віталій Кривоніс.