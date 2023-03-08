Хай СБУ з ним подружиться, – ведучий в ефірі розніс Ломаченка, який полюбляє росіян

Скандальний український боксер Василь Ломаченко встиг відзначитись новим зашкваром. Він зробив фото з російським чемпіоном UFC у легкій вазі Ісламом Махачевим, який підтримує війну в Україні та дружить з Рамзаном Кадировим.

На це відреагував ведучий 24 Каналу Фахрудін Шарафмал. Він наголосив, що такі речі є неприпустимими, тому СБУ повинні обов’язково попрацювати із боксером, до "вибриків" якого вже всі звикли.

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Чекаємо реакцію СБУ

Шарафмал зазначив, що Ломаченко, який виступав під прапором України, поїхав до США і знайшов там можливість поспілкуватися, пообійматися та зробити фото з росіянами.

В голові у Василя Ломаченка: "Здавалось би, нічого страшного, бо це ж звичайне фото". Але ні. Цей Махачев підтримує так звану "спецоперацію", війну в Україні, Путіна і не так давно був у гостях у Рамзана Кадирова,

– зауважив він.

Ведучий 24 Каналу наголосив, що такі речі є неприпустимими. Тому Служба безпеки Україна повинна попрацювати із Ломаченком, "по-дружньому" запитати у нього, навіщо, для чого та навіть для кого боксер це робить.

Фахрудін Шарафмал відзначив, що у соцмережах розгорівся неабиякий скандал. Також він додав, що всі давно звикли до таких дій скандального спортсмена.

"Частково всі до нього звикли, бо це не перший і не останній "вибрик" Василя Ломаченка. Всі ми прекрасно пам’ятаємо його "витвори мистецтва" у Лаврі, фотки з попередніми росіянами, його позицію зараз", – підкреслив ведучий.

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