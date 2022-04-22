Фото медика "Азову" з закривавленими рукавицями підкорило мережу

Українські військові вже майже 2 місяці героїчно тримають Маріуполь. Їхньою мужністю та витримкою захоплюється весь світ.

Бійці полку "Азов" та морські піхотинці з 36-ої окремої бригади перебувають на заводі "Азовсталь". А разом з ними ще близько тисячі дітей, жінок та літніх людей.

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Воїни та цивільні – в оточенні. Серед них є багато постраждалих. Українська сторона пропонувала росіянам обмін принаймні пораненими, аби військовим могли надати фахову допомогу. Однак держава-агресорка відмовилася. Тому усіх поранених лікують військові медики на місцях.

Фото одного з них підкорило мережу – медик показав серце руками у закривавлених рукавицях.

Передайте моїй мамі слова – я побачив стільки болі, але не зламаюся ніколи,

– наголосив Герой.

Реакція користувачів мережі

У коментарях до допису українці дякують військовому за подвиг. Слова підтримки пишуть навіть іноземці:

"Ми молимося за усіх вас кожного дня. Дуже гордимося сміливістю. Залишайтеся у безпеці. З Каліфорнії", – написала Сінді Дрейбелбіс;

"Молитви за вас. Я колишній військовий медик, зараз лікар швидкої допомоги. Як ми можемо допомогти?" – Мігель Хосе Бланко;

"Я військовий медик з Бразилії. Я не уявляю, як важко було ці дні в Україні. Залишайтеся сильними, багатьом солдатам потрібні ваші медичні навички. Ви робите різницю. Бог благословить вас усіх", – Педро Фраде.

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