Фото тижня – матусин пиріжок на купі бабла

Чи це фото про українських чиновників? Насправді – ні.

Дзеркало, у якому віддзеркалюється країна

Це фото про середньостатистичного українця.

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По-перше, цей пиріжечок – це ж є мрією середньостатистичного українця. Не героя на війні чи борця за справедливість, а звичайного простого українця, який мріяв би отримати таку посаду і швидко казково розбагатіти. Так швидко і так казково, щоб потім не знати, що з цими грошами робити.

А, по-друге, це ж не силовик, який доїть бізнес. Це не про податки, які крадуть. Ні-ні. Це про сервіс. Найкращий український сервіс, яким ми так пишаємось. Адже мама Крупа і її син-пиріжечок надавали послуги простим українцям.

Тим, які не хочуть служити в армії, бо крадуть. Тим, які волають про дітей депутатів. Саме ці прості українці принесли свої долари. Принесли самі. Щоб отримати липову довідку.

Судячи з кількості доларів на ліжку – принесли тисячі людей. Потім вони будуть за пивом розповідати, яка страшна в країні корупція, і як не можна жити, і не треба платити податки, бо їх же всі розкрадуть. Це не про чиновників.

Це фото – це дзеркало. У ньому віддзеркалюється країна. Так, не всі українці такі. І саме тому Владімір Путін не захопив Україну і ніколи не захопить. Але це середня температура по палаті. Той самий простий нарід, що зубожіє і виступає проти високих тарифів, не хоче платити податки й працювати офіційно.

Іноді корисно дивитись у дзеркало. Корисно, щоб поставити точний діагноз перед лікуванням хвороби.