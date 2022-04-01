Фотографи The New York Times показали світу боротьбу українців проти окупантів
1 квітня 2022 , 08:50Читать новость на русском
Джерело:The New York Times
Фотографи продовжують висвітлювати героїчну боротьбу українців проти російських загарбників. Оприлюднили чергову партію зворушливих світлин.
Так, фотографи The New York Times показують світу боротьбу українців проти окупантів.
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Усі мають бачити, що ми зараз захищаємо не тільки себе, але і весь цивілізований світ. Тому показали фото, які уособлюють мужність українських захисників.
Українські бійці на передовій / Фото The New York Times:
До речі – ЗСУ звільнили Вишгород від окупантів: