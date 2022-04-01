Фотографи The New York Times показали світу боротьбу українців проти окупантів

Фотографи продовжують висвітлювати героїчну боротьбу українців проти російських загарбників. Оприлюднили чергову партію зворушливих світлин.

Так, фотографи The New York Times показують світу боротьбу українців проти окупантів.

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Усі мають бачити, що ми зараз захищаємо не тільки себе, але і весь цивілізований світ. Тому показали фото, які уособлюють мужність українських захисників.

Українські бійці на передовій / Фото The New York Times:

До речі – ЗСУ звільнили Вишгород від окупантів: