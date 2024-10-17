Під час евакуації: ворожий FPV-дрон розірвався біля машини мера Часового Яру

FPV-дрон ворога намагався уразити автомобіль, на якому голова ВЦА Часового Яру Сергій Чаус евакував пораненого дідуся з одного з мірокрайонів міста, але впав і розірвався за автомобільним транспортом.

Про інцидент очільник ВЦА Часового Яру повідомив у своєму фейсбуці. Деталі він розповів у коментарі УП.

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Російський FPV розірвався біля машини мера Часового Яру

Інцидент трапився 16 жовтня уже після виїзду з Часового Яру у Донецькій області, у сусідньому селі Миколаївка.

В автомобілі L200 на момент прильоту був Сергій Чаус, його співробітник і поранений дідусь. На щастя, усі живі та цілі. Пошкоджень зазнав лише автомобіль.

3 колеса мінус і машина в дірках,

– так прокоментував у відео ситуацію Чаус.

У коментарі виданню "Українська правда" мер Часового Яру розповів, що "вчора ми вивозили з Шевченка (мікрорайон Часового Яру – УП) пораненого діда 1939 року".

"Наша машина була в русі, мабуть, вони (росіяни – УП) змалювали нас ще під час заїзду в місто, і вже на виїзді, у Миколаївці, намагалися влучити. Основну роль тут зіграв РЕБ – він посадив цю гидоту, і вона розірвалася за машиною. Уламки посікли колеса й задню частину машини, ми виїжджали на дисках. Не знаю, чи полювали вони на мене, чи просто (атакували машину – УП)", – повідомив Сергій Чаус.

Російський FPV-дрон розірвався біля машини мера Часового Яру під час евакуації: дивіться відео