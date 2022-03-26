Фракція ОПЗЖ зупинить діяльність в Одеській райраді – депутати вже подали заяву
26 березня 2022 , 14:26Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Віталія Барвіненка
25 березня депутати фракції "Опозиційна платформа – За життя" заявили про припинення своєї діяльності в Одеській районній раді. Вони вже подали відповідну заяву.
Про це повідомив голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко.
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Фракція ОПЗЖ зупинить діяльність в Одеській райраді
Інформую, що 25 березня 2022 року на моє ім'я надійшла заява від депутатської фракції "Опозиційна платформа – За життя" в Одеській районній раді про зупинення діяльності фракції в повному складі,
– заявив він.
За його словами, до виконавчого апарату був поданий весь потрібний пакет документів.
Барвіненко підсумував, що відповідне оголошення він, як голова Ради, зробить під час пленарного засідання сесії районної Ради.
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