Фракція ОПЗЖ зупинить діяльність в Одеській райраді – депутати вже подали заяву

Інформую, що 25 березня 2022 року на моє ім'я надійшла заява від депутатської фракції "Опозиційна платформа – За життя" в Одеській районній раді про зупинення діяльності фракції в повному складі,

– заявив він.

За його словами, до виконавчого апарату був поданий весь потрібний пакет документів.

Барвіненко підсумував, що відповідне оголошення він, як голова Ради, зробить під час пленарного засідання сесії районної Ради.

Зверніть увагу – речник Одеської ОВА Братчук про обстріли Одеси: дивіться відео