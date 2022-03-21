З фракції ОПЗЖ виходять, щоб не "вхопити" на вулиці, як Шуфрич, – Кравчук
Через війну Росії проти України в багатьох місцевих радах фракції ОПЗЖ розпустили. Водночас з цієї фракції у Верховній Раді вийшло вже 4 або 5 народних депутатів ще під час минулого засідання ВРУ.
Про це в ефірі 24 каналу повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук. Вона зауважила, що більше ніж половина нардепів з ОПЗЖ виїхали за кордон ще до початку повномасштабної війни.
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З фракції ОПЗЖ виходять, щоб не "вхопити" на вулиці, як Шуфрич,
– зазначила Кравчук.
За її словами, ситуація з фракцією ОПЗЖ у Верховній Раді складніша, ніж у місцевих радах. Кравчук пояснила, що навіть у випадку саморозпуску фракції й набуття її депутатами позафракційного статусу – мандату вони не втратять.
Тобто ті, хто був у фракції ОПЗЖ залишаться народними депутатами. Тому, на думку Кравчук, зараз важливо, яку позицію займуть окремі члени.
Я знаю, що там всередині фракції дискусії. Деякі члени кажуть, що треба розпускати її й діяти, як позафракційні депутати, однак чітко заявляти про свою позицію,
– зазначила нардепка.
Питання переглянуть після війни
Як наголосила Кравчук, зараз позбавити мандату цих нардепів неможливо, оскільки така процедура прописана в Конституції України. Водночас вносити до неї зміни під час воєнного стану – заборонено.
Нардепка наголосила, що після воєнного стану необхідно буде це питання переглянути. Крім того, однозначно подумати про відповідні зміни до Конституції.
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