Назвали "ворожим" контрнаступ України: France 24 показав сюжет з російськими окупантами

Журналісти французького телеканалу France 24, який фінансується з бюджету держави, зняли сюжет з табору, де проходять підготовку російські окупаційні війська. Місцями ролик дуже нагадує російську пропаганду.

Сюжет тривалістю 1 хвилина 34 секунди опублікований на сайті телеканалу 13 квітня. Матеріал англійською мовою вийшов під заголовком: "Війна в Україні: російські війська готуються до бою перед контрнаступом".

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Приблизно за 30 кілометрів від лінії фронту, в секретному місці, російські війська готуються до бою. Більшість солдатів тут не професіонали, вони призвані із Сибіру. Вони вже відвідали фронт, і тепер готуються туди повернутися,

– починається сюжет французьких журналістів.

Примітно, що у сюжеті немає згадок про те, що російські військові – це загарбники, які ведуть збройну агресію проти України, натомість можна помітити елементи російської пропаганди.

Коментарі російських вояк теж записали

Військові російської армії хваляться, що їхня зброя краща за західну, а також розповідають, що горді воювати.

Один із героїв сюжету каже, що "з гідністю захищає історію" своєї країни. А ще на іншому – можна побачити кепку з символом агресії Z і символами Радянського Союзу.

Російський солдат в кадрі з гордістю каже, що "не боїться смерті", але боїться, що його "діти залишаться без батька, а дружина без чоловіка".

Наступний же стверджує, не боїться контрнаступу українських військ, який журналіст, цитуючи свого "героя", назвав "ворожим". "Все ламається, все вбивається. Непереможних нема", – заявляє російський солдат.