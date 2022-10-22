З росіянина Франчетті, причетного до окупації Криму, зняли частину обвинувачень

Суд у Чехії зняв частину обвинувачень з росіянина Олександра Франчетті. Він причетний до окупації Криму у 2014 році.

Раніше Україна вимагала його екстрадиції. Однак суд відмовив через воєнну ситуацію, що нібито може зашкодити росіянину.

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З Франчетті зняли частину обвинувачень

Чеський суд зняв з Франчетті обвинувачення в насильницькому утриманні щонайменше 11 проукраїнськи налаштованих людей під час російської окупації Криму у 2014 році. Про це журналістам розповів прокурор Марек Бодлак.

Таке рішення обґрунтували нестачею доказів, які доводять провину бойовика. Окрім цього, Франчетті вирішили відпустити з-під варти. Однак судове рішення не набуло чинності. Сторона обвинувачення оскаржуватиме його у Верховному суді.

Адвокатка росіянина Лєнка Шрамкова підтвердила прокремлівським ЗМІ, що з її клієнта зняли всі обвинувачення. Водночас чеські журналісти повідомляють, що з бойовика не зняли обвинувачень у створенні організованої злочинної групи з метою вчинення теракту. За цей злочин йому загрожує 15 років позбавлення волі.

Прессекретар посольства Росії в Чехії Микола Брякін розповів, що Франчетті повинен чекати подальшого розвитку в його справі на волі. Проте він поки не залишив СІЗО.

Франчетті незаконно утримував українських морпіхів

Росіянин прибув до Севастополя ще перед окупацією півострова та приєднався до так званої "кримської самооборони". За інформацією українських спецслужб, в лавах цього проросійського формування Франчетті, зокрема, займався придушенням опору проукраїнського населення в районі.

Також він сформував групу російської розвідки "Північний вітер". Щодня бойовик давав доручення 11 членам організації, а зібрану інформацію передавав командуванню військово-морських сил Росії.

Він курував діяльність морських піхотинців і колишніх відставників у Криму по блокуванню наших військових, а саме – феодосійського батальйону морської піхоти,

– розповів речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук

Коли Росія остаточно встановила свою "владу" на півострові, Франчетті звідти втік. Невдовзі стало відомо, що він повернувся до Чехії, де жив із 2000 року. Тоді росіянин перетворився на блогера та завзятого критика путінського режиму.

У 2019 році Франчетті зацікавилися не лише українські спецслужби, а й чеські. Вже 12 вересня 2021 року росіянина затримали в аеропорту Праги. Наступного дня МЗС України повідомило, що веде перемовини про екстрадицію бойовика.

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