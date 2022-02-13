Франка-Вальтера Штайнмаєра переобрали президентом Німеччини на другий термін. Політик отримав 1045 із 1437 голосів.

Голосування Федеральних зборів відбулося у неділю, 13 лютого. У ньому переміг 66-річний соціал-демократ.

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Голосування було таємним. Депутатів Бундестагу та делегатів із 16 федеральних земель викликали в алфавітному порядку до кабін, де вони мали зробити свій вибір. Переможцем став той, хто набрав абсолютну більшість голосів.

До речі, серед делегатів, які голосували, була й колишня канцлерка Ангела Меркель.

Хто ще балотувався на виборах

Лівий політик-опозиціонер Герхард Траберт,

41-річна політикиня від групи "Вільні виборці" Стефані Гебауер,

представник ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Макс Отте.

Що відомо про Франка-Вальтера Штайнмаєра

Вперше політика обрали президентом Німеччини у лютому 2017 року. Тоді він був кандидатом від Соціал-демократичної партії. До того Штайнмаєр обіймав посади віцеканцлера та міністра закордонних справ. Очолюючи МЗС, політик брав активну участь у нормандському форматі.

До речі, вступаючи на другий термін, Штайнмаєр наголосив, що Росія несе відповідальність за конфлікт у Східній Європі. Він додав, що перебуває на боці тих, хто пропагує демократію.

У Німеччині президент має досить обмежені повноваження і в основному виконує політично нейтральні функції. Реальну владу має канцлер, тобто прем'єр-міністр.