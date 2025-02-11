На Івано-Франківщині утворилося 18-метрове провалля

У Калуші на Івано-Франківщині утворилося провалля діаметром 18 метрів. Воно знаходиться неподалік житлових будинків та лінії електропередач.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на голову Калуської громади Андрія Найду. Наразі загрози для місцевих мешканців немає, запевняють фахівці.

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У Калуші виникла нова загроза

У Калуші на Івано-Франківщині з’явилося провалля діаметром 18 метрів. Яма утворилася в руслі річки Сівка, на території колишнього рудника "Калуш". До найближчого будинку – 50 метрів, а за 25 метрів проходить лінія електропередач.

Місцеві жителі першими помітили новоутворену воронку та повідомили міську раду. Територію вже оглянули рятувальники, представники міської влади та фахівці науково-дослідного інституту "НІОХІМ". Вони дійшли висновку, що наразі провалля не становить загрози для населення.

Фахівці пояснюють, що це наслідки видобутку калійних солей, який раніше вели на руднику. У міській раді заявили, що звернуться до науковців Івано-Франківського технічного університету нафти й газу, аби знайти спосіб ліквідації ями.

На місці провалу встановлять сигнальну стрічку, щоб обмежити доступ людей.