Франція готова бути одним із гарантів України після війни, – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що його держава має бути одним з гарантів безпеки України. Це станеться після завершення війни.

За його словами, "в певний момент" в Україні вдасться досягнути припинення вогню. Тоді доведеться будувати мир. І Франція готова стати одним з гарантів України.

Важливо Макрон пояснив, чому часто дзвонив Путіну на початку війни

Це неможливо зробити без гаранта, і Франція покликана бути одним з таких гарантів, – сказав він.

Макрон і надалі дзвонитиме Путіну

Президент Франції готовий продовжувати зідзвонюватися з Володимиром Путіним, незважаючи на результативність цих бесід. Так, вважає Макрон, Париж зберігає статус учасника перемовин.

Окрім цього, він ретельно стежить за гуманітарною ситуацією в Україні, зокрема в Маріуполі. Хоч Кремль не погодився на рятувальну операцію в місті, яка мала бути у співпраці з Грецією та Туреччиною, тепер президент Франції сподівається відкрити гуманітарний коридор через Червоний Хрест.

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