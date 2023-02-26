Весною Франція передасть Україні радари GM 200 для систем ППО

Щоб посилити можливості української ППО у боротьбі із ворожими літальними об'єктами, західні партнери постійно надають необхідне озброєння. Зокрема, французська компанія Thales планує поставити в Україну радари Ground Master 200 (GM 200).

Виготовити та передати радари військовим України обіцяють уже в травні 2023 року, а кошти на них залучать зі створеного Францією спеціального фонду підтримки України. Про це розповів генеральний директор Thales Партіс Кейн.

Варте уваги Україна отримає перші легкі танки від Франції вже наступного тижня

Україна підписала меморандум з Thales Group

Зазначимо, що раніше Олексій Резніков відзначав важливість цих радарів. Він підкреслював, що вони допоможуть помічати ворожі безпілотники та ракети, зокрема, й балістичні. Тож такого типу радарів Україні потрібно якомога більше.

Наше небо буде захищене від смертоносних атак Росії,

– заявив він.

Також міністр оборони повідомив, що разом з французьким колегою Себастьєном Лекорню підписав меморандум із Thales Group про постачання радарів GM-200 для українських ППО.

На що здатні радари GM 200

Ground Master 200 – це трикоординатний радар середньої дальності, який працює як заповнювач проміжків повітряного спостереження або датчик системи ППО. Він може відстежувати широкий спектр цілей: від невеликих і повільних до малопомітних і маневрених.

Окрім того, радари можуть виявляти надводні цілі та відстежувати кораблі, малі плавзасоби тощо.

Виявити ворожу ціль Ground Master 200 може за 250 кілометрів у режимі спостереження та за 100 кілометрів – у режимі бою. Ба більше, він фіксує об'єкти та цілі як на дуже малих висотах, так і на максимальних – до 24 кілометрів, незалежно від того, які погодні умови та навколишнє середовище.

Ще однією перевагою є досить швидка оновлюваність інформації – приблизно до 1,5 секунди