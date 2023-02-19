Україна отримає перші легкі танки від Франції вже наступного тижня

Перші легкі колісні танки AMX-10 RC будуть доправлені в Україну наприкінці наступного тижня. Українські військові вже завершують навчання на французьких танках.

Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню. Він прогнозує, що перші колісні танки AMX-10 RC опиняться в Україні наприкінці наступного тижня.

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Темпи підготовки українських танків прискорюються

"Навчання (українців на AMX-10 RC – 24 Канал) наближається до завершення, і танки будуть доставлені наприкінці наступного тижня", – сказав французький міністр.

Себастьєн Лекорню не повідомив, про яку кількість техніки йдеться, "щоб не давати стратегічну інформацію Росії". Він відзначив швидкі темпи навчання українських військових.

Загалом, темпи підготовки прискорюються, як на нашій території – зі спеціалізованою підготовкою на техніці, яку ми постачаємо, так і в Польщі – з більш загальною підготовкою цілих батальйонів зі швидкістю 600 солдатів на місяць, починаючи з березня,

– заявив Лекорню.

Франція не планує передавати Україні танки Leclerc

Себастьєн Лекорню також прокоментував можливість надання України основних бойових танків Leclerc. Очільник Міноборони Франції вказав на недоліки, пов'язані з обмеженим успіхом цієї техніки в експорті.

"Тому її передача Україні не створить ефекту важеля впливу для масових поставок; тоді як коаліція країн, що передають танки Leopard, вже створена", – пояснив він.

Скільки легких танків отримає Україна

На початку січня президент Франції анонсував надання Україні французьких колісних танків AMX-10 RC. Спершу Париж планував передати 14 AMX-10 RC, а всього очікується передача близько 40 машин.

Зазначимо, що Еммануель Макрон несподівано проявив лідерство у питанні танків. Після Макрона у Великій Британії, США та Німеччині оголосили про рішення передати Україні свої танки.

У підсумку була сформована танкова коаліція й Україна може отримати до 300 танків, про які просив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Легкі танки AMX-10 RC стали першою західною бронетехнікою, яку партнери пообіцяли Україні. AMX-10 RC – це бойова броньована машина, призначена для ведення розвідки.

AMX-10 RC оснащена 105-мм гарматою, кулеметом калібру 7,62 мм і двома димовими гранатометами з електроприводом з кожного боку башти. Боєкомплект становить 38 пострілів 105 мм, 4000 боєприпасів калібру 7,62 мм і 16 димових гранат.

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