Обговорять Іран: Франція, Німеччина, Велика Британія та США проведуть переговори

Глави зовнішньополітичних відомств Франції, Німеччини, Великої Британії та США 18 лютого обговорять ситуацію в Ірані. Зустріч дипломатів відбудеться у Парижі.

Жан-Ів Ле Дріан, Гайко Маас, Домінік Рааб та Ентоні Блінкен також обміняються думками щодо регіональної безпеки на Близькому Сході. Держсекретар США приєднається до зустрічі в онлайн-режимі.

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Блінкен закликав Іран виконати ядерну угоду

Ентоні Блінкен на тижні заявив, що коли Іран повернеться до дотримання зобов'язань у рамках ядерної угоди, то США зроблять те саме. За його словами, далі потрібно буде працювати над угодою, яка буде "більш тривалою і міцною, ніж початкова".

У відповідь на це президент Ірану Хасан Рухані спростував можливість відновлення виконання в повному обсязі ядерної угоди як умову для повернення в неї США.

Якщо США повернуться до виконання своїх зобов'язань сьогодні, ми зробимо те саме завтра, – заявив глава держави.

Що цьому передувало

МЗС Німеччини, Франції та Великої Британії 12 лютого опублікували спільну заяву, в якій закликають Іран припинити виробництво металевого урану і повернутися до виконання зобов'язань у межах Спільного всеосяжного плану дій.

Автори заяви зазначають, що порушення Іраном домовленостей позбавляють країну шансу реалізувати положення СВПД за допомогою дипломатичних зусиль.

Минулого тижня глава МАГАТЕ Рафаель Грос заявив, що Іран почав виробництво металевого урану.

У листопаді 2020 року агенція повідомляла, що країна продовжує збільшувати темпи накопичення ядерного палива, істотно перевищуючи ліміти, передбачені СВПД.

Що відомо про СВПД: коротко

У 2015 році Іран і "шістка" країн (Велика Британія, Німеччина, Китай, Росія, США і Франція) погодили Спільний всеосяжний план дій, в якому йшлося про скасування санкцій щодо Ірану.

Зі свого боку Тегеран взяв на себе низку зобов'язань в атомній сфері.

У 2018 році з СВПД вийшли США і відновили односторонні санкції стосовно Ірану.

А за рік Тегеран оголосив про поетапне скорочення своїх зобов'язань у рамках ядерної угоди доти, поки європейські учасники угоди не забезпечать економічні інтереси Ірану, перш за все у нафтовій сфері, в умовах дії американських санкцій.

Металевий уран може використовуватися для виробництва атомної бомби. Стосовно досліджень, пов'язаних з його виробництвом, введено особливу заборону в рамках СВПД щодо ядерної програми Ірану.

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