Україна отримала шостий гелікоптер H225 Super Puma виробництва французької компанії Airbus. Він перебуватиме у підпорядкуванні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Востаннє вертоліт з Франції за контрактом ДСНС отримувала наприкінці листопада 2020 року.

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Рятувальники 22 травня зустріли вже шостий гелікоптер H225 Super Puma із бортовим номером 56, який Україна отримала в рамках створення системи авіаційної безпеки МВС,

– йдеться у повідомленні.

Гелікоптер H225 Super Puma із бортовим номером 56 для проведення аварійно-рятувальних операцій додатково оснащений лебідкою для підйому прожектором для пошуків на землі у темний час доби.

Гелікоптери виконували завдання

У ДСНС додали, що всі отримані раніше вертольоти активно залучалися для виконання завдань за призначенням у 2020 році:

під час ліквідації масштабних пожеж на території Чорнобильської зони, Житомирської та Луганської областей;

під час ліквідації наслідків дощових паводків у Карпатах,

для виконання рейсів санавіації;

для чергувань під час заходів із забезпечення безпеки на місцевих виборах в Україні.

Загалом у межах міжурядової угоди між Україною та Францією передбачається отримання для єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС 55 гвинтокрилів виробництва компанії Airbus.

Франція передала Україні шостий гелікоптер Airbus / Фото пресслужби ДСНС