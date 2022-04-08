Франція підтримає міжнародне розслідування щодо звірств Росії в Бучі, Маріуполі та Краматорську

Франція засудила звірства Росії в українських містах та заявила, що підтримуватиме розслідування задля забезпечення справедливості.

Про це заявив очільник Франції Емануель Макрон. За його словами, українські сім'ї пережили те, що важко уявити.

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Водночас Франція готова прийняти усіх біженців у "союзі миру".

Жертви в Краматорську, Бучі, Маріуполі та Харкові – у наших думках. По всій Україні ми будемо підтримувати розслідування, щоб забезпечити справедливість,

– наголосив Макрон.

Президент Франції констатував, що Росія вчиняє злочин проти мирного населення, яке не має зброї.

"Яка їхня зброя? Коляски, ведмедики і валізи. Сьогодні вранці на залізничному вокзалі Краматорська сім'ї, які чекали на виїзд, пережили немислиме. Десятки загиблих, сотні поранених. Це жахливо", – підкреслив французький президент.

Що відомо про міжнародне розслідування звірств Росії

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький спільно з Канцелярією прем'єр-міністра запропонував створити міжнародну комісію з розслідувань нелюдських злочинів, які вчинили окупанти в Бучі.

До Міжнародної комісії з розслідування злочинів на Київщині увійдуть лікарі, юристи та експерти, які максимально точно визначать все необхідне – так нелюди-росіяни, які відповідальні за злочини в Бучі, гарантовано отримають покарання.

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