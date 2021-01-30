Франція пішла на третій локдаун: для кого закрили кордони

30 січня 2021 , 10:48
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У Франції знову вирішили зробити жорсткішими карантинні обмеження, аби стримати поширення коронавірусу. Також влада заборонила в'їзд до Франції громадян країн, які не є членами ЄС.

Джерело: брифінг прем'єр-міністра франції Жана Кастекса

Нові правила розпочнуть діяти з 31 січня.

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У Франції продовжить діяти комендантська година. Ефект від цього обмеження Кастекс назвав реальним, але недостатнім.

Ми вирішили негайно ввести такі додаткові заходи. В'їзд до Франції і будь-який виїзд з нашої території як з країни, так і в країну, що не входить до Європейського Союзу, буде заборонений, за винятком дуже нагальних причин,
– заявив французький прем'єр.

Усім , хто захоче виїхати за межі Євросоюзу, або в'їхати назад, доведеться здавати тест на коронавірус. Від його результату і залежатиме дозвіл.

Які обмеження ще діють у Франції:

  • Не працюють усі непродовольчі магазини, які не торгують товарами першої необхідності, площею понад 20 тисяч квадратних метрів.
  • Залишаються надалі закритими заклади громадського харчування, спортивні установи.
  • Компанії просять максимально перевести працівників на віддалений режим роботи.
  • Школи продовжують працювати.
  • Магазини з товарами першої необхідності працюють до 18:00.

Яка ситуація з коронавірусом у Франції?

Станом на 30 січня в країні виявили понад 3 мільйони 212 тисяч випадків коронавірусу, з них більше ніж 65 тисяч – летальні. Одужали майже 230 тисяч хворих.