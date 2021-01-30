Франція пішла на третій локдаун: для кого закрили кордони

У Франції знову вирішили зробити жорсткішими карантинні обмеження, аби стримати поширення коронавірусу. Також влада заборонила в'їзд до Франції громадян країн, які не є членами ЄС.

Джерело: брифінг прем'єр-міністра франції Жана Кастекса

Нові правила розпочнуть діяти з 31 січня.

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У Франції продовжить діяти комендантська година. Ефект від цього обмеження Кастекс назвав реальним, але недостатнім.

Ми вирішили негайно ввести такі додаткові заходи. В'їзд до Франції і будь-який виїзд з нашої території як з країни, так і в країну, що не входить до Європейського Союзу, буде заборонений, за винятком дуже нагальних причин,

– заявив французький прем'єр.

Усім , хто захоче виїхати за межі Євросоюзу, або в'їхати назад, доведеться здавати тест на коронавірус. Від його результату і залежатиме дозвіл.

Які обмеження ще діють у Франції:

Не працюють усі непродовольчі магазини, які не торгують товарами першої необхідності, площею понад 20 тисяч квадратних метрів.

Залишаються надалі закритими заклади громадського харчування, спортивні установи.

Компанії просять максимально перевести працівників на віддалений режим роботи.

Школи продовжують працювати.

Магазини з товарами першої необхідності працюють до 18:00.