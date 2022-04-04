Франція слідом за Німеччиною збирається вислати близько 30 російських дипломатів

Близько 30 російських дипломатів готується вислати в РФ французький уряд.

Попередницею Франції у такому рішенні сьогодні, 4 квітня, стала Німеччина. Про це повідомляє французьке видання BFMTV з посиланням на свої джерела.

Читайте також: У Німеччині повідомили про масову висилку російських дипломатів

За попередніми даними, МЗС Франції планує оголосити персонами нон ґрата близько 30 осіб з дипломатичним статусом.

Російське видання "РИА Новости" повідомило, що МЗС Росії вже пообіцяли відповідь на таке рішення Франції. Поміж тим, офіційна інформація про це ще не зявилася.

Нагадаємо, що буквально кілька годин тому стало відомо, що Міністерство закордонних справ Німеччини почало висилати з країни російських дипломатів. оголосило про рішення. Мовиться про 40 співробітників посольства РФ.

Вас може це зацікавити: Якби Макрон відвідав Бучу, він би не спав всю ніч, – Фірсов