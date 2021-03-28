Франція та США планують запропонувати Україні винищувачі, – ЗМІ

Одразу 2 країни планують запропонувати Україні багатофункціональні винищувачі. За можливість постачати Повітряним силам ЗСУ бойові літаки змагатимуться Франція та США.

Таку інформацію оприлюднив французький аналітичний центр Itellignence Online, посилаючись на власні джерела. Що там розповіли – читайте далі.

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У виданні пояснили, що це питання під час візиту французького президента Еммануеля Макрона до України у 2021 році буде одним із пріоритетних.

Макрон переконаний, що винищувач Rafalе від Dassault має усі шанси на перемогу в тендері,

– зазначили у французькому аналітичному центрі.

Dassault Rafale – це багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Поки що, окрім Франції, він перебуває на озброєнні Єгипту, Індії та Катару.

Переоснащення авіації ЗСУ

У травні 2020 року Україна затвердила Візію Повітряних сил-2035. Згідно з нею, упродовж 2021 – 2035 років ЗСУ отримають нові бойові літаки.

Згідно з нею, упродовж 2021 – 2035 років ЗСУ отримають нові бойові літаки. Орієнтовна вартість переоснащення тактичної авіації, яке буде поділене на 3 етапи, становить приблизно 200 мільярдів гривень.

Перший етап передбачає, що до 2022 року буде проведений тендер та підписаний контракт на закупівлю багатоцільового винищувача.

Впродовж наступних 3 років мають розпочатися його обмежені постачання для початку дослідної експлуатації. Мовиться про 6 – 12 літаків.

Варто зауважити, що наразі серед основних претендентів – шведський Gripen (JAS39) та сучасна модифікація американського F-15.

У Itellignence Online додали, що США планують найближчим часом показати керівництву України багатофункціональний винищувач F/A-18 від Boeing.