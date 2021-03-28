Франція та США планують запропонувати Україні винищувачі, – ЗМІ

Одразу 2 країни планують запропонувати Україні багатофункціональні винищувачі. За можливість постачати Повітряним силам ЗСУ бойові літаки змагатимуться Франція та США.
Джерело:Itellignence Online
Таку інформацію оприлюднив французький аналітичний центр Itellignence Online, посилаючись на власні джерела. Що там розповіли – читайте далі.
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У виданні пояснили, що це питання під час візиту французького президента Еммануеля Макрона до України у 2021 році буде одним із пріоритетних.
Макрон переконаний, що винищувач Rafalе від Dassault має усі шанси на перемогу в тендері,
– зазначили у французькому аналітичному центрі.
Dassault Rafale – це багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Поки що, окрім Франції, він перебуває на озброєнні Єгипту, Індії та Катару.Важливо! У Itellignence Online додали, що США планують найближчим часом показати керівництву України багатофункціональний винищувач F/A-18 від Boeing.
Переоснащення авіації ЗСУ
- У травні 2020 року Україна затвердила Візію Повітряних сил-2035. Згідно з нею, упродовж 2021 – 2035 років ЗСУ отримають нові бойові літаки.
- Орієнтовна вартість переоснащення тактичної авіації, яке буде поділене на 3 етапи, становить приблизно 200 мільярдів гривень.
- Перший етап передбачає, що до 2022 року буде проведений тендер та підписаний контракт на закупівлю багатоцільового винищувача.
- Впродовж наступних 3 років мають розпочатися його обмежені постачання для початку дослідної експлуатації. Мовиться про 6 – 12 літаків.
- Варто зауважити, що наразі серед основних претендентів – шведський Gripen (JAS39) та сучасна модифікація американського F-15.