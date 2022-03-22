Франція та США погодилися, що санкції проти Росії слід посилювати

Якщо Росія продовжить війну проти України, то санкції проти загарбників посилюватимуть. Про це йшлося під час розмови між міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном та держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Зустріч французького та американського політиків відбулася в понеділок, 21 березня. Чи не головне питання – ситуація в Україні.

В повідомлені французького МЗС вказано, що "в умовах продовження російського наступу необхідно продовжити посилення санкцій".

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Також їх занепокоєння викликала гуманітарна ситуація, спричинена вторгненням Росії в Україну, а також невибірковим обстрілом українських міст російськими військами.

Ще одна проблема – питання продовольчої безпеки в контексті обмежень поставок, спричинених наступом Росії на Україну. Адже Україна чимало продукції вирощує на експорт. А в умовах війни в деяких регіонах складно провести посівну. А через блокування портів – доставити вирощену продукцію в інші країни та континенти.

Міністри також підтвердили свою підтримку пропозицій МАГАТЕ щодо посилення надійності та безпеки українських цивільних ядерних об'єктів.