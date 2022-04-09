Франція вилучила 2 російські картини з колекції Морозових
Джерело:Le Monde
У Франції прийняли рішення поки що залишити дві картини з колекції меценатів Михайла та Івана Морозових. Раніше їх відправили до країни з Росії для паризької виставки "Ікони сучасного мистецтва".
Їх неможливо повернути до РФ через низку причин, зокрема санкції, запроваджені проти Росії на тлі вторгнення в Україну, й проблем з логістикою.
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Франція вилучила 2 російські картини з колекції Морозових
Так, одна з картин – "Автопортрет у сірому" Петра Кончаловського, яка належить російському мільярдеру та політику Петру Авену.
Перша картина залишатиметься у Франції до тих пір, поки її власник, російський олігарх, буде підлягати заморожуванню активів,
– заявили в Міністерстві культури.
"Автопортрет у сірому" / Фото uain.press
Друга – портрет Тимофія Морозова художника Валентина Сєрова – належить Московському музею авангарду. Її також поки залишають у Франції.
Водночас у посольстві Росії в Парижі інформацію про затримання ще не підтвердили.
Зазначається, що решта колекції з приблизно 200 картин, що виставлялася в Парижі з 22 вересня 2021 року по 3 квітня 2022 року, зокрема полотна Поля Гогена, П'єра Огюста Ренуара, Анрі Матісса, П'єра Боннара та Вінсента Ван Гога, повернеться до Росії найближчими днями.
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