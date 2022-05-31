Франція вимагає провести розслідування загибелі свого журналіста на Луганщині

Вчора, 30 травня, російські окупанти вбили французького журналіста під Сєвєродонецьком, який працював над матеріалом про евакуацію.

Інформацію про смерть журналіста підтвердив французький президент Еммануель Макрон, передає 24 канал. Тепер Франція вимагає якомога швидше провести прозоре розслідування через трагічну загибель журналіста Фредеріка Леклерк-Імхоффа.

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Про це повідомила Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.

Загинув під час висвітлення інформації

Смерть Фредеріка Леклера-Імхоффа, журналіста BFMTV, вбитого сьогодні (30 травня – 24 канал) під час висвітлення операції з евакуації українців поблизу Сєвєродонецька, глибоко шокує. Я засуджую її і висловлюю співчуття її родині та колегам,

– зазначила Колонна.

Також очільниця МЗС наголосила, що на терміновому проведенні розслідування та зазначила, що Франція підтверджує свою постійну і рішучу прихильність у всьому світі свободи преси і захисту журналістів, а також всіх, чиє висловлювання сприяє вільній інформації та громадським дебатам.

Нагадаємо, що Фредерік Леклерк-Імхофф під час евакуації людей на Луганщині в понеділок, 30 травня, отримав смертельне поранення осколком у шию. Російські окупанти обстріляли автомобіль, який мав евакуювати 10 мирних жителів із зони бойових дій під Сєвєродонецьком.

Відомо, що в цьому ж авто їхав ще поліцейський, але його життя врятувала каска. Через цинічний обстріл вчора евакуацію з Луганщини офіційно зупинили.

В МЗС України наголосили, що список злочинів Росії проти працівників ЗМІ, зокрема й світових, продовжує розширюватись. Речник міністерства Олег Ніколенко наголосив, що Україна рішуче засуджує вбивство французького журналіста.

Реакція на трагедію президента Франції

Коментуючи загибель журналіста, Макрон написав, що Леклерк "приїхав до України, щоб показати реальність війни".

"Я поділяю біль родини, родичів та колег Фредеріка Леклерка, яким висловлюю свої співчуття. Тим, хто виконує складну місію інформування на театрах воєнних дій, я хотів би ще раз підтвердити беззастережну підтримку Франції", – зазначив Макрон.

Ситуація в Сєвєродонецьку

Додамо, що російські загарбники намагаються захопити Сєвєродонецьк на Луганщині, там за місто тривають тяжкі бої. За інформацією американського Інституту вивчення війни, захоплення Сєвєродонецька не має жодної важливої вигоди для Росії. Проте росіяни все ж намагаються взяти контроль над містом, адже тоді Кремль зможе використати його для того, аби показати хоч якусь свою "перемогу" заявляючи про повне захоплення Луганської області.

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