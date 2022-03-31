Франція заарештувала 2 гелікоптери російського олігарха Усманова

У всьому світі триває пошук та арешт активів російських олігархів, які потрапили під санкції. Там, двох гелікоптерів позбувся Алішер Усманов.

Під арешт потрапило два гелікоптери — Airbus EC-175 з бортовим номером M-DLBR і Eurocopter EC-155 з бортовим номером M-DLBA. Перший з них затримали 22 березня в Ле Кастелле, а другий – 25 березня в Монте-Карло.

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Експерти оцінили ці гелікоптери у 26 мільйонів доларів.

Обидва гелікоптери офіційно належали офшорним фірмам з Кайманових островів. Але мали реєстрацію острова Мен. Хоча після того, як 28 лютого на Усманова наклали санкції, обидва гелікоптери зняли з реєстрації. З того часу вони не мали права здійснювати польоти, аж поки не будуть зареєстровані.

В Усманова заперечили, що ці гелікоптери належать олігарху. Там заявили, що вони давно були передані у безповоротні трасти, і що це ніби жодним чином не стосується намаганням ухилитися від санкцій.

Варто додати, що вертоліт Eurocopter EC-155 належить тій самій офшорній компанії, що і літак Усманова Airbus A340. Його зе 3 березня заарештували США.

Щодо Airbus EC-175, то цей вертоліт фіксували на яхті Dilbar, яку оцінюють в 588 мільйонів доларів. При цьому ця яхта має одразу два вертолітні майданчики.

Зараз ця яхта перебуває в порту німецького Гамбурга. Туди вона відправилася ще в жовтні на ремонтні роботи. А після накладених санкцій на Усманова – заарештована. 96 осіб, які працювали на яхті, довелося звільнити, бо компанія не мала чим платити їм зарплату.