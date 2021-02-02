Франція вперше закликала зупинити будівництво "Північного потоку-2": Німеччина проти

У Франції закликали зупинити будівництво "Північного потоку-2" через затримання мирних протестувальників у Росії. Щоправда, у Німеччині виступили проти.

Джерело: DW

Берлін контактував з Парижем щодо "Північного потоку-2". Про це заявила заступниця речника уряду Німеччини Мартіна Фіц.

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Що кажуть в Німеччині

Фіц наголосила, що позиція Франції відома німецькому уряду. Посли країн-членів ЄС обговорювали спільну європейську реакцію на жорсткі дії російських силовиків під час протестів.

Однак "базових позицій" Німеччина не змінила.

Що говорили у Франції

Міністр європейських справ Франції Клеман Бон зауважив, що країна завжди мала величезні сумніви щодо "Північного потоку-2". Урядовець закликав зупинити будівництво газопроводу та додав, що розглядають питання санкцій.

Санкції вже запроваджували, ми можемо зробити це (знову – 24 канал), але ми маємо чітко розуміти, що їх не буде достатньо,

– заявив Бон.

Однак француз наголосив, що рішення про зупинку будівництва "Північного потоку-2" має приймати Німеччина, адже газопровід прокладають до ФРН.