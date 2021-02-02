Франція вперше закликала зупинити будівництво "Північного потоку-2": Німеччина проти

У Франції закликали зупинити будівництво "Північного потоку-2" через затримання мирних протестувальників у Росії. Щоправда, у Німеччині виступили проти.
Джерело: DW
Берлін контактував з Парижем щодо "Північного потоку-2". Про це заявила заступниця речника уряду Німеччини Мартіна Фіц.
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Що кажуть в Німеччині
Фіц наголосила, що позиція Франції відома німецькому уряду. Посли країн-членів ЄС обговорювали спільну європейську реакцію на жорсткі дії російських силовиків під час протестів.
Однак "базових позицій" Німеччина не змінила.
Що говорили у Франції
Міністр європейських справ Франції Клеман Бон зауважив, що країна завжди мала величезні сумніви щодо "Північного потоку-2". Урядовець закликав зупинити будівництво газопроводу та додав, що розглядають питання санкцій.
Санкції вже запроваджували, ми можемо зробити це (знову – 24 канал), але ми маємо чітко розуміти, що їх не буде достатньо,
– заявив Бон.
Однак француз наголосив, що рішення про зупинку будівництва "Північного потоку-2" має приймати Німеччина, адже газопровід прокладають до ФРН.
"Північний потік-2": останні новини
- У січні російський трубоукладальник "Фортуна" відновив роботу у територіальних водах Данії. Хоча США наклали на нього санкції.
- Потім "Фортуна" таки планує прокладати труби у Німеччині.
- Коли російського опозиціонера Олексія Навального взяли під варту, Європарламент просив ЄС зупинити будівництво.
- Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що першу з двох гілок газопроводу можуть добудувати до червня 2021 року.