Франція закликає своїх громадян покинути Україну, – ЗМІ
Ще одна країна закликає своїх громадян виїхати з України. Цього разу таку заяву зробила Франція. Варто наголосити, що наразі це має рекомендаційний характер.
Таку інформацію з посиланням на МЗС Франції поширюють низка російських ЗМІ.
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Зауважимо, що з подібними повідомленнями звернулися і МЗС Австрії та Німеччини. Але в австрійському відомстві рекомендували своїм громадянам залишити територію Україну, за винятком чотирьох західних регіонів:
- Львівської,
- Закарпатської,
- Івано-Франківської,
- Чернівецької.
Зауважимо, що раніше міністр з європейських та закордонних справ Австрії Александер Шалленберг розкритикував рішення низки західних країн вивести персонал своїх посольств з України на тлі повідомлень про загрозу вторгнення Росії.
Що відомо про загострення на ДонбасіПротягом останніх днів ситуація на Донбасі значно погіршилася. Загалом за 2 останні дні окупанти понад 120 разів обстрілювали наші позиції. 19 лютого під обстріл потрапили навіть нардепи та журналісти, які прибули на Донбас. Раніше бойовики гатили навіть по цивільних об'єктах.
Додамо, що 19 лютого Володимир Зеленський взяв участь у Мюнхенській конференції з безпеки у межах блоку "Регіональні проблеми". Він висловлювався на тему "Україна та європейська безпека". Він заявив про скликання держав-гарантів Будапештського меморандуму і Радбезу ООН.
Зеленський заявив про скликання держав-гарантів Будапештського меморандуму: дивіться відео