Франція закликає своїх громадян покинути Україну, – ЗМІ

Ще одна країна закликає своїх громадян виїхати з України. Цього разу таку заяву зробила Франція. Варто наголосити, що наразі це має рекомендаційний характер.

Таку інформацію з посиланням на МЗС Франції поширюють низка російських ЗМІ.

Важливо Через загострення ситуації Макрон знову поговорить зі Зеленським і Путіним

Зауважимо, що з подібними повідомленнями звернулися і МЗС Австрії та Німеччини. Але в австрійському відомстві рекомендували своїм громадянам залишити територію Україну, за винятком чотирьох західних регіонів:

Львівської,

Закарпатської,

Івано-Франківської,

Чернівецької.

Зауважимо, що раніше міністр з європейських та закордонних справ Австрії Александер Шалленберг розкритикував рішення низки західних країн вивести персонал своїх посольств з України на тлі повідомлень про загрозу вторгнення Росії.

Що відомо про загострення на Донбасі Протягом останніх днів Протягом останніх днів ситуація на Донбасі значно погіршилася . Загалом за 2 останні дні окупанти понад 120 разів обстрілювали наші позиції. 19 лютого під обстріл потрапили навіть нардепи та журналісти , які прибули на Донбас. Раніше бойовики гатили навіть по цивільних об'єктах.

Додамо, що 19 лютого Володимир Зеленський взяв участь у Мюнхенській конференції з безпеки у межах блоку "Регіональні проблеми". Він висловлювався на тему "Україна та європейська безпека". Він заявив про скликання держав-гарантів Будапештського меморандуму і Радбезу ООН.

Зеленський заявив про скликання держав-гарантів Будапештського меморандуму: дивіться відео